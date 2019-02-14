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'de düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 11:20 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 11:34
Kayseri'de fuhuş operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde uzun süredir yaptıkları teknik ve fiziki takip sonucunda fuhşa teşvik, aracılık, yer ve imkan sağlayanlara yönelik operasyon gerçekleştirdi.

ŞAFAK OPERASYONUNDA YAKALANDILAR

Fuhuş yaptıran, teşvik eden yabancı uyruklu kadınlar S.A, Ş.Ö. ile bunlarla birlikte hareket eden erkekler E.Y, M.T. ve R.T. yapılan şafak operasyonunda yakalandı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerin 4 farklı ülkeden 9'u yabancı uyruklu 10 kadına çaresizliklerinden yararlanarak fuhuş yaptırdıkları belirlendi.

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Kayseri'de fuhuş operasyonu
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