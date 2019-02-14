Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü'nden önemli uyarı

Gürgen, Kartal Orhantepe Mahallesi'ndeki irtibat bürosu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, Kartal'da çöken Yeşilyurt Apartmanı'nın yanındaki 10 katlı Yunus Apartmanı'nın tehlike oluşturan kısımlarının yıkıldığını söyledi.

BÖLGEDEKİ 8 APARTMANIN DAHA YIKILACAĞINI İFADE EDEN GÜRGEN, ŞÖYLE KONUŞTU:

"Dünden itibaren vatandaşlarımıza evlerinizi hemen taşıyabilirsiniz diye duyurularda da bulunduk. Şu anda 3 günlük bir süre içinde vatandaşların taşınmalarını bekliyoruz. Bugün Nuri Bey Apartmanı'nda ilk taşınmalar başladı. Profesyonel taşıyıcılarla bu süreç başlamış oldu. Ne kadar çabuk taşınırsa yıkılması gereken 8 binaya o kadar çabuk başlayacağız."

GÜRGEN, VATANDAŞLARIN BİNALARINI EN İYİ KENDİLERİNİN BİLDİĞİNİ DİLE GETİREREK, ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Dışarıdan bakıldığında birçok bina tertemiz, pırıl pırıl gözükürken asıl binanın iç kısımlarını göremiyoruz. Bunu en iyi vatandaş biliyor. İnsanlar binalarının içlerini, özellikle bodrum katları, hiç girilmeyen, kömürlük kısımlarını kontrol etsinler. Çünkü taşıyıcı sistemler en fazla arızaları oralardan veriyor. Kolonların demirlerinin ortaya çıktığı, kolonların üzerinde büyük çatlakların oluşmaya başladığı, ezilmelerin hatta çürümelerin olduğu binalarla ilgili lisanslı kuruluşlara, belediyelerine müracaat ederek binalarının tespitlerini yaptırsınlar. Bir defa daha gözlemlesinler. Binalarında, kolonlarında, kirişlerinde yapısal hasarlar var mı, yok mu? Bunları gözlemlesinler. Onun üzerine tespitleri için lisanlı kuruluşlara müracaat ederek binalarının dönüşümlerini gerçekleştirsinler."

Bu arada Kartal'da çökme tehlikesiyle boşaltılan 8 riskli binadan birinin bodrum katındaki kolon ve kirişleri görüntülendi.

Görüntülerde, kolon ve kirişlerin kırıldığı, demirlerin kullanılamaz hale geldiği ve risk taşıdığı görüldü.