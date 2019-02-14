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'de deniz ulaşımına fırtına engeli

'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 07:31 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 07:32
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli

Marmara Denizi ile Kuzey Ege'nin bir bölümünde 4 gündür etkili olan ve saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada arabalı vapur seferlerinde aksama yaşanıyor.

Gökçeada-Kabatepe hattında saat 07.00, 13.00 ve 18.00, Kabatepe-Gökçeada hattında ise saat 09.00, 15.00 ve 20.00'deki seferler iptal edildi. Yaşanan aksamaya karşı Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 08.00'de, Kabatepe'den Gökçeada'ya 14.00'de ek sefer yapılmasına karar verildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'nin yetkilileri, diğer güzergahlarda ulaşımın normal seyrettiğini, iptal edilen seferlerin fırtınanın etkisini kaybetmesinin ardından yeniden yapılacağını bildirdi.

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Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
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