Metali boyayıp altın diye sattılar

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Asil Nadir tarafından yetkilendirilerek bir dönem Güneş Gazetesi'nin imtiyaz sahipliğini üstlenen işadamı Ömer Erdal Yılmaz, 6 kilogram altın rengine boyanmış metal külçeleri karşılığında dolandırıcılara 200 bin dolarını kaptırdı. İşadamı Yılmaz, İstanbul'da altın ticareti yapmak üzere Liberya vatandaşı Peter Saye ile anlaştı. 2 Kasım günü İstanbul'da bulunan lüks bir otelde Peter Saye ile buluşan işadamı, 6 kilogram eritilmiş altın için 200 bin dolar vermeyi kabul etti. Bunun üzerine altın dolu çantayı teslim alıp parayı ödeyen işadamı, Peter Saye'nin otelden kaçarak uzaklaşması üzerine çantayı kontrol etti. Yılmaz, çantanın içerisinde bulunan metal parçalarının altın rengine boyandığını fark etti. Bunun üzerine polisi arayarak yardım isteyen işadamının ihbarı üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınan Peter Saye, böyle bir alışverişin olmadığını ve kendisine iftira atıldığını belirtti. İstanbul Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen 58 yaşındaki Saye, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hakkında 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan Peter Saye, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.