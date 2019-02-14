Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı haberi! Kar ne zaman yağacak?

'den son dakika ve kar yağışı haberi! Kar ne zaman yağacak?

Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve uyarıları art arda gelmeye devam ediyor. Özellikle 'da son 2 gündür yaşanan dalgası vatandaşları kar yağışı olup olmayacağı konusunda meraklandırdı. Meteoroloji'den konuyla ilgili açıklama geldi. Peki kar ne zaman yağacak? İşte Meteoroloji'den yayınlanan 5 günlük hava durumu raporu...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 21:33
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı haberi! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarıları gelmeye devam ediyor. Özellikle bu hafta yaşanan soğuk hava dalgası İstanbul ve Marmara çevresinde oldukça fazla hissedildi. Yaşanan soğuk havalar kar yağışı olabileceğini yorumlandı. Vatandaşlar tarafından da merak edilen bu konuyla ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. Meteoroloji'nin resmi sitesinde yayınlanan 5 günlük hava durumunda kar yağışı yağıp yağmayacağının sorusu cevap buldu. Özellikle Marmara bölgesi için uyarılarda bulunan Meteoroloji'nin 5 günlük hava durumu raporunu haberimizin içeriğinden bulabilirsiniz...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İSTANBUL'A KAR YAĞACAK MI?

Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgaları neticesinde kar yağışı yağıp yağmayacağı merak konusu oldu. Konuyla ilgili Meteoroloji'den açıklama geckmedi. İşte Meteoroloji'den gelen 5 günlük hava durumu raporu...

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Meteoroloji'den son dakika hava durumu ve kar yağışı haberi! Kar ne zaman yağacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN