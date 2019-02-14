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Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika ile ilgili uyarılar gelmeye devam ediyor. 14 Şubat sevgililer günü olması nedeniyle bir çok kişi internet üzerinden "Bugün hava nasıl olacak" sorusunu araştırıyor. Dün bütün gün etkili olan sağanak yağış İstanbul'da bir çok kişiye zor anlar yaşattı. Meteoroloji'den yeni yağış uyarısı ve fırtına uyarısı geldi. İşte 14 Şubat perşembe hava durumu raporları ve detaylar...

Giriş Tarihi: 14.2.2019 07:58 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 01:28
Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
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