Mevlüt Uysal: “İstişare ile karar alacağız”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal Büyükçekmece'de faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, (STK) dernek ve vakıfların temsilcileri ile kahvaltılı toplantıda bir araya geldi. 200 kişinin katıldığı buluşmada misafirlerine hitap eden Uysal, "Bundan sonraki süreçte Büyükçekmece'nin geleceği ve sorunları adına birlikte adım atarak, istişare ederek çözüme ulaşacağımıza inanıyorum" dedi.







PROJELERİMİZİ SİZDEN GELEN TALEPLERLE HAZIRLADIK

"Büyükçekmece'nin geleceği ile ilgili olarak siyasi partilerin adaylarından çok STK'lar olarak sizler kafa yoruyorsunuz" diyen Başkan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: "Büyükçekmece'de var olan sıkıntıyı giderme adına veya gelecekte çıkacak bir sıkıntıyı engelleme adına sizlerin birikimi ile eminim Büyükçekmece'de çok güzel işleri birlikte yapacağız. Sizlerin şimdiye kadar Büyükçekmece ile ilgili olarak ortaya koyduğunuz projeler ve fikirler bizler için çok önemli. Az önce izlediğiniz Büyükçekmece'ye yapmayı planladığımız projeler ile ilgili tanıtım filminde birçok şeyi, Büyükçekmece'de faaliyet gösteren dernek, STK ve muhtarlarımızın talepleri doğrultusunda hazırladık. Kurmuş olduğunuz derneklere hemşerilerinizden gelen talep ve şikâyetleri bize iletirseniz problemleri çok daha hızlı çözeriz."

Büyükçekmece'nin eski yıllarda herkesin gezip görmek istediği bir yer olduğunu buna karşın şimdiki haliyle geçmiş hali arasında çok fark olduğunu kaydeden Uysal, "Büyükçekmece'de çok eksiklik var. Büyükçekmece'de her şeyi yapmaya ihtiyaç var. Eskiden herkesin gidip görmek istediği bir ilçeyken şimdi böyle mi? Eskiden kıyas kabul etmez bazı ilçelerle şimdi karşılaştırdığımızda ise durum ortada. Büyükçekmece ileri gitmesi gerekirken yerinde saymış ve o eski dönemdeki görkemini, cazibesini kaybetmiş. Oysa ortasındaki tatlı su gölü, kullanıma hazır uzun sahil şeridi olmasına rağmen İstanbul'da cazibesi en iyi yerlerden biri diyebilir miyiz? Hayır."







GEÇMİŞİN YANLIŞLARIYLA DEĞİL BÜYÜKÇEKMECE'NİN GELECEĞİYLE İLGİLENİYORUZ

Başkan Uysal mahalle ziyaretlerinde vatandaşların kendisine sık sık ilettiği bir şikâyeti şu şekilde aktardı: "Büyükçekmece'yi adım adım gezmeye başlamadan önce burada bu kadar ciddi mağduriyetlerin olduğunu tahmin etmiyordum. Tepecik gibi coğrafi konum olarak da güzel bir mahallemizin durumu ortada. Alt yapısına ve hizmetlerine baktığımızda Güneydoğu'da hizmet eksikliği olan belediyeleri bile mumla aratacak durumda. Mahallelere gittiğimiz zaman hep şikayet şu: 'Başkanım biz hafta sonu misafirimiz geldiği zaman yazın ailecek gidelim de şu sahili dolaşalım, gözümüz gönlümüz açılsın diyebileceğimiz bir yer yok' diyorlar. Nereye gidiyorsunuz dediğimde de başka yerlere gittiklerini söylüyorlar. Hâlbuki Büyükçekmece o kadar güzel bir yer ki. Başka yerlerden gelinebilecek güzellikte. Büyükçekmece'nin E-5'in üst tarafı ile alt tarafı arasında çok fark var. Alt tarafı biraz daha iyi iken üst tarafında hiç hizmet yok. Alt tarafında bile yağmur suyu ve kanalizasyon suyu aynı kanaldan aktığı için vatandaşlar hem kokudan hem de yolda yürürken perişan oluyor."







Büyükçekmece Belediyesi'nin uzun süredir aynı kişi tarafından yönetildiğini ve bunca süre içerisinde güzel işler yapılacakken yapılmadığını vurgulayan Uysal konuşmasına şöyle devam etti: "Bizim geçmişin yanlışları ile uğraşmamıza gerek yok. Gelecekte neler yapacağımıza bakmamız gerekiyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanımızın, İBB Başkanı'nı Büyükçekmece'ye aday olarak göndermiş olması birçok şeyi gösteriyor. Sayın Cumhurbaşkanımız bizi İBB Başkanı olarak buraya gönderdiyse görevimiz en kısa zamanda, en hızlı şekilde Büyükçekmece'yi olması gerektiği şeklinde hizmetleri yapmak."

YEŞİL ALANLAR MİLLET BAHÇELERİ İLE ARTACAK

Büyükçekmece'de kişi başına düşen yeşil alanın 123 metre kare olduğu yönünde bazı duyumlar aldığını aktaran Uysal, yeşil alanın tarifini şöyle yaptı: "Bir belediyenin yeşil alan olarak gösterdiği yer, yatırım yapılan, park haline dönüştürülen, alt yapı hizmetlerinin yapıldığı yer olması gerekiyor. Eğer böyle düşünmezsek Beykoz'da kişi başına Bin metre kare yeşil alan düşüyor diyebiliriz. Sarıyer'de Belgrad Ormanları'nı da sayarak Bin 500 metre kare yeşil alan yer düşüyor diyebiliriz. Ama mahallesindeki insan, mahallesindeki anne çocuğunun elinden tutup da çocuk parkına götüremeyecekse o Belgrad Ormanı'nın bir faydası yok. Büyükçekmeceliler bir alandan istifade ediyorsa o alana yeşil alan denir. Ama o alanlarda bir proje geliştirilmemiş. Zaten orası içme suyu havzası ve yapılacak proje ile de ancak ağaçlandırma yapılabilir, yürüyüş alanları düzenlenebilir. Ancak ikinci derece koruma alanlarına Millet Bahçeleri yapılabilir. Bunlar da yapılmadığına göre kişi başına 123 metre kare yeşil alan düşüyor demenin hiçbir mantığı yok."





SPORA VE EĞİTİME POZİTİF AYRIMCILIK

Büyükçekmece'de spor ve eğitim alanında pozitif ayrımcılık yapacaklarını ifade eden Uysal, "Kuracağımız spor merkezleri ve spor alanları ile gençlerimizin enerjilerini atacağı yerleri hayata geçireceğiz. Eğitim alanında ise okullarımıza sunacağımız destek ile öğretmenlerimizin işlerine dört elle sarılması sağlanabilir. Çocukların özel bir yeteneği varsa bunlar ortaya çıkarılabilir. Bundan dolayı da her mahalleye Bilgi Evi, her mahalleye Spor Parkı sözü veriyoruz."



BÜYÜKÇEKMCE'YE METRO VE METROBÜS

"İBB Başkanı olarak Büyükçekmece'ye geldiysem, dünyanın coğrafi olarak en avantajlı ilçesini İstanbul'un en güzel ilçesine dönüştüreceğim" diyen Uysal, Burada öyle şeyler yapacağız ki başka ilçelerden vatandaşlar araçlarına atlayıp Büyükçekmece'ye gelecekler. Kendi araçları ile gelemeyenler de Metrobüs ve metro ile gelecekler. İşte burada ulaşımın önemi ortaya çıkıyor. Biz burayı cazibe merkezi yaptığımızda her şey düzelmiş olacak" ifadelerini kullandı.

FESTİVALLER DAHA DA GÜZELLLEŞEREK SÜRECEK

Başkan Uysal Büyükçekmece Festivali ile ilgili olarak bazı dedikoduların kendisine ulaştığını kaydederek şöyle konuştu: "Büyükçekmece'de herkesin beğenip takdir ettiği Büyükçekmece Festivali var. 'Gelir gelmez ilk işi festivali kaldıracak' demişler. Ben de diyorum ki Büyükçekmece'de iyi yapılan her şeyin yanındayız, yanlış yapılan her şeyin de karşısındayız. Festival de iyi yapılan bir şey. Onu daha da nasıl güzelleştireceğimize bakacağız."

ENGELSİZ ŞEHİR

Belediyelerin engelli vatandaşların engel görmeden gidecekleri yerlere ulaşması konusunda düzenlemeler yapması gerektiğini anlatan Başkan Mevlüt Uysal, "Engelli olup da, engel görmeden camisine, parkına plajına ulaşabilecek yolları yapmak zorundadır belediye. Biz bunu derneklerdeki uzmanlarla yapacağız. Belediyemizin teknik ekibini de yönlendirerek asansörler, yollar engellilerin kullanacağı şekilde olsun diyeceğiz. Plaja gidecekse plaja, camiye gidecekse camiye, komşusuna gidecekse komşusuna sorunsuz şekilde gidebilsin."