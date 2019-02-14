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’nde nefes kesen operasyon!

'nde, uyuşturucu sevkiyatı yapılan otomobildeki şüpheliler, film gibi kovalamacayla yakalandı. Barikat oluşturulan polis araçlarına çarpan otomobilden inip kaçmak için köprüden atlayınca ayakları kırılan sürücü ile yanındaki 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı. Kovalamaca, köprünün termal kameralarına yansıdı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 11:56 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 12:21
Osmangazi Köprüsü’nde nefes kesen operasyon!

İstanbul yönünden Yalova'ya doğru giden, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen lüks araç, dün gece 'nün giriş ve çıkışında önlem alınarak durdurulmak istendi. Kuzey Gişeleri'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Altınova Gişeleri'nde de polisin önlem aldığını gören şüpheliler, geri manevra yapıp, ters yönde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kuzey Gişeleri'ndeki polis ekipleri, polis otolarıyla yola barikat kurarak önlem aldı. E.D. (43) yönetimindeki araç, barikat oluşturulan iki polis aracına çarptı.

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Osmangazi Köprüsü’nde nefes kesen operasyon!
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