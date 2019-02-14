Osmangazi Köprüsü’nde nefes kesen operasyon!

İstanbul yönünden Yalova'ya doğru giden, uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı tespit edilen lüks araç, dün gece Osmangazi Köprüsü'nün giriş ve çıkışında önlem alınarak durdurulmak istendi. Kuzey Gişeleri'nde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yoluna devam etti. Altınova Gişeleri'nde de polisin önlem aldığını gören şüpheliler, geri manevra yapıp, ters yönde kaçmaya başladı. Polis ekipleri de peşlerine düştü. Kuzey Gişeleri'ndeki polis ekipleri, polis otolarıyla yola barikat kurarak önlem aldı. E.D. (43) yönetimindeki araç, barikat oluşturulan iki polis aracına çarptı.