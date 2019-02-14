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Riskli binalar bir bir yıkılacak

MUSTAFA KAYA
FURKAN KARA MUSTAFA KAYA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019
Riskli binalar bir bir yıkılacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın çalışmalarıyla İstanbul'da riskli binalar tek tek tespit ediliyor. Kartal'da 6 şubatta çöken ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Yeşilyurt Apartmanı'nın çevresinde bulunan 10 apartman tahliye edildi. Önceki gün Şişli'de 4 apartman, dün ise Bahçelievler'de risk taşıdığı belirlenen 7 katlı Bilal Apartmanı belediye ekipleri tarafından tahliye edilerek mühürlendi. Yeşilyurt Apartmanı'nın yanında bulunan ve yüksek risk tespit edilmesi nedeniyle hemen yıkımına karar verilen Yunus Apartmanı'nda yıkım tamamlandı. Molozların kaldırılmasından sonra 8 katlı Bahar Apartmanı'nın yıkımına başlanılacak.
Bu arada Beyoğlu'nda Matild Manukyan'ın varislerine ait 55 yıldır kullanılmayan eski bir binada sağanak yağmur nedeniyle çökme meydana geldi. Olay sırasında yoldan insanların geçmemesi olası faciayı önledi.
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Riskli binalar bir bir yıkılacak
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