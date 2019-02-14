Suriçi’ne Osmanlı konseptli park

BUGÜN NELER OLDU

Fatih sur içinde, atıl haldeki yapıları park ve sosyal tesislere dönüştürmek için yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Mevlanakapı Mahallesi Kemikliburun Sokak'taki 7 bin 915 metrekarelik parkın proje alanı tamamlandığında bölgeyi cazibe merkezi haline getirecek ve halkın fiziksel ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek. Parktaki, dinlenme alanları, süs havuzu, bisiklet yolu, yeşil alanlar, çocuk alanları, otopark ve sosyal tesis vatandaşlara hizmet verecek. Osmanlı konseptinde tasarlanan park içinde, Osmanlı dönemini tasvir eden üç boyutlu objeler yer alacak. Objeler kullanıcıların birebir ilişkili olabileceği şekilde konumlandırıldı. Park içinde fotoğraf çekim noktaları da oluşturuldu. Yüzde 80'i tamamlanan proje önümüzdeki aylar içinde hizmete açılacak.