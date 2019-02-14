Vicdansız kadın! Köpeği kediyi parçalarken izledi, sonra…

Beşiktaş’ta bir kadının tasmasız şekilde gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, bir villanın bahçesinde gördüğü kediyi parçalayarak öldürdü. O anlarda kılını bile kıpırdatmadan telefonla konuşmaya eden vicdansız kadının, parçalanan kedinin cansız bedenini ise hiçbir şey olmamış gibi çöp konteynerına attığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Giriş Tarihi: 14.2.2019 19:13Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 19:14
Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Etiler Nispetiye Mahallesi'nde yaşanan olay görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Bir kadının mahallede gezdirdiği rottweiler cinsi köpek, villanın bahçesinde gördüğü kediye saldırdı.