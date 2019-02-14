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kadın! Köpeği kediyi parçalarken izledi, sonra…

’ta bir kadının tasmasız şekilde gezdirdiği rottweiler cinsi , bir villanın bahçesinde gördüğü kediyi parçalayarak öldürdü. O anlarda kılını bile kıpırdatmadan telefonla konuşmaya eden kadının, parçalanan kedinin cansız bedenini ise hiçbir şey olmamış gibi çöp konteynerına attığı o anlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

İHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 14.2.2019 19:13 Güncelleme Tarihi: 14.2.2019 19:14
Vicdansız kadın! Köpeği kediyi parçalarken izledi, sonra…

Geçtiğimiz günlerde Etiler Nispetiye Mahallesi'nde yaşanan olay görenlere bu kadarına da pes dedirtti. Bir kadının mahallede gezdirdiği rottweiler cinsi , villanın bahçesinde gördüğü kediye saldırdı.

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Vicdansız kadın! Köpeği kediyi parçalarken izledi, sonra…
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