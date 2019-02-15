40 dakikalık kalp masajı ve 7 saatlik ameliyatla kurtuldu

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Üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Arslan Billor aort damarındaki baloncuğun yırtılması sonucu kaldırıldığı hastanede 40 dakika süren kalp masajı ve ardından yapılan 7 saatlik ameliyatla hayata döndü. Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencisi Billor, nefes darlığı ve göğüs ağrısı şikâyetiyle başvurduğu Artvin Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalesinde aort damarındaki baloncuğun patladığı ve temiz kan ile kirli kanın birbirine karıştığı tespit edilerek hasta acilen Rize'ye sevk edildi. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat için hazırlanan hastanın kalbi durdu. Hastalığın çok ciddi ve nadir görülen bir vaka olması nedeniyle doktorlar tarafından yaklaşık 40 dakika boyunca açık kalp masajı sonrasında kalp atışları normale geldikten sonra hasta ameliyata alındı. Hasta 7 saat süren operasyon sonucunda patlayan aort damarındaki baloncuğu onarıldı. Ameliyat sonrası 10 gün bilinci kapalı şekilde yoğun bakımda tedavisi yapılan genç, zorlu yaşam mücadelesini doktorların ve sağlık personelinin yoğun çabası sonucunda kazandı. Billor, "Yaşadıklarımı anlattıklarında ben de şaşırdım. Allah herkesten razı olsun" dedi.