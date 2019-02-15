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'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi

'da, arkadaşlarının sınıfa getirdiği cıva ile temas ettikten sonra rahatsızlanarak hastanede tedaviye alınan 34 ortaokul öğrencisinden 27'sinin cıva zehirlenmesine maruz kaldığı belirlendi. Öğrencilerin hastanede tedavilerinin süreceği belirtildi. Diğer 7 öğrencinin taburcu edildiği, dezenfeksiyon işlemleri için 1 gün tatil edilen okulda eğitime yeniden başlandığı bildirildi.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 17:04 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 17:42
Adıyaman'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi

Olay, geçen çarşamba günü Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Öğrenciler evlerine gittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek çocuklarının tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Ailelerin durumlarını sorduğu öğrencilerden 34'ü, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söyleyince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

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Adıyaman'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi
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