Adıyaman'da 'cıva' ile oynayan 27 öğrencide 'zehirlenme' tespit edildi

Olay, geçen çarşamba günü Türkiye Petrolleri Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, ismi henüz öğrenilemeyen lise son sınıf öğrencisi okula cıva dolu kutu getirdi. Sınıftaki öğrenciler merak ettikleri kutuyu ellerine alarak inceledikten sonra arkadaşlarına geri verdi. Öğrenciler evlerine gittikten sonra durumdan haberdar olan okul müdürü velilere mesaj göndererek çocuklarının tedbir amaçlı hastaneye götürülmesini istedi. Ailelerin durumlarını sorduğu öğrencilerden 34'ü, mide bulantısı ve baş ağrısı gibi şikayetleri olduğunu söyleyince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.