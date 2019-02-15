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Aksaray’ın emektar çarşısı yenileniyor

ZEYNEL YAMAN Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Aksaray’ın emektar çarşısı yenileniyor
Aksaray'da en eski İşhanlarından biri olan Vakıf Han yeniden yapılacak. Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait, 17 dükkân ve 34 büronun yer aldığı işhanı tamamen yıkılarak yeniden inşa edilecek. 1960'lı yıllarda İstanbul'a alışveriş ve diğer ihtiyaçları için gelenlerin alışveriş yaptığı simge çarşılardan biri olarak, gelir getirici olması amacıyla altı katlı olarak inşa edilen bina, Aksaray Meydanı düzenleme projesi kapsamında yapılan imar planına uygun olarak yeniden yapılacak. Fatih Aksaray meydanında uzun yıllardır iş hanı ve pasaj olarak hizmet veren bina, kullanım ömrünü tamamlaması nedeniyle yıkılarak yeniden inşa edilecek.
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Aksaray’ın emektar çarşısı yenileniyor
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