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Amcasını öldürdü internetten duyurdu

İhsan KARATAŞ
İHSAN KARATAŞ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019
Amcasını öldürdü internetten duyurdu
Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Emirdoğan Mahallesi'nde yaşayan Ozan Ahmet İnlidere (31), önceki gün dedesinden miras kalan arazi anlaşmazlığı nedeniyle amcası Mehmet İnlidere (51) ile tartıştı. Tartışma vatandaşların araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden önlendi. Ancak sinirlerine hakim olamayan Ozan Ahmet İnlidere, evine gidip pompalı tüfeğini aldı. Kahvehaneye dönen Ozan Ahmet İnlidere, amcasına kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Mehmet İnlidere, İnlidere, hastanede öldü. Olayın ardından kaçan ve sosyal medya hesabından "Birini vurdum cezaevine gidiyorum. Hakkınızı helal edin, kimse kimseye kahpelik edemez" şeklindeki paylaşımla işlediği cinayeti duyuran Ozan Ahmet İnlidere, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Amcasını öldürdü internetten duyurdu
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