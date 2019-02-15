Beyaz Gelincik, Tunceli'de görüntülendi

Ferit DEMİR/OVACIK (Tunceli), (DHA)- DÜNYADA her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan sansargiller ailesinden Beyaz Gelincik, Tunceli'nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde Mutlu Akın (22) tarafından görüntülendi.

Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan Beyaz Gelincik, Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın tarafından uzun süre görüntülendi. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan Beyaz Gelincik genellikle fare avlayarak ve kuş yumurtaları ile besleniyor. Daha çok yer altında gizlenerek yaşayan ve görüntü alınamayan hayvan türlerinden olan Beyaz Gelincik, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlayarak besleniyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan Beyaz Gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.

'KENDİMİ ŞANSLI HİSSEDİYORUM'

Beyaz Gelincik'i görüntülemeyi başaran Mutlu Akın, "Ben özellikle son 5 yıldır her kış Beyaz Gelincik'i köyde görüyorum. Çok hızlı hareket ettiği için bir türlü görüntüleyememiştim. Bu sene ilk kez yakınıma geldi ve görüntülemeyi başardım. Bizim evin kenarında hızla hareket ediyordu, fark edince pencereden gizlice çektim. Sürekli hareket ediyordu ve sanırım yiyecek arıyordu. Çok güzel bir hayvan, köyde birçok kişi varlığından haberdar ama kimse dokunmuyor. Beyaz Gelincik'i yakından görüntülediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.



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