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Bu çığlığı duyun! Bade için son 3 ay...

Duymayan ve konuşamayan Bade'nin, 3 ay içerisinde beyin sapı ameliyatı olması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2019 12:20 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 12:32
Bu çığlığı duyun! Bade için son 3 ay...

Demet KARAHAN/SABAH

İstanbul Ümraniye'de yaşayan Hançer Ailesi'nin, işitme engelli 6.5 yaşındaki kızları Bade Hançer, olacağı ameliyatla sağlığına kavuşmayı bekliyor. Minik Bade'nin babası Tayfun Hançer, "Kızım Bade duymuyor ve konuşamıyor. 3 ay içerisinde ameliyat olması gerekiyor. Bu ameliyat içinde 50 bin euro gerekiyor. Karşılayacak gücümüz yok. Doktorlar, ameliyat için 7 yaşın geçirilmemesi gerektiğini söylediler. Ümraniye Belediyesi, 30 bin TL yardımda bulundu ama daha fazlası gerekiyor. İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki doktorumuz, bizi bu ameliyat için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ve Ankara Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdi. Ancak sıkıntımız ameliyatla birlikte takılması gereken cihazın bizim tarafımızdan karşılanması ve buna gücümüz yetmiyor. Tek isteğimiz Bade'nin ameliyat olması." dedi.

Baba Hançer, kızının bir an önce sağlığına kavuşup okula gitmesini istediğini bunun için de yetkililerden yardım beklediğini dile getirdi.

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Bu çığlığı duyun! Bade için son 3 ay...
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