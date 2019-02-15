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Cinsel içerikli ürün satanlara operasyon: 7 gözaltı

'ın Efeler ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, çok sayıda kaçak içki ile faturasız cinsel içerikli ürün ve gıda maddeleri ele geçirildi, 7 kişi gözaltına alındı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 12:52 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 12:58
Cinsel içerikli ürün satanlara operasyon: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından kaçak içki ve cinsel içerikli ürün satanlara yönelik, dün operasyon düzenlendi.



CİNSEL İÇERİKLİ ÜRÜNLER ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine eş zamanlı yapılan operasyonlarda, kaçak üretildiği belirlenen bidonlar içinde toplam 6 litre rakı, çeşitli büyüklükteki şişelerde ve markada toplam 33 adet rakı, viski ve votka, 2 litre etil alkol, içi tütün doldurulmuş bin 280 makaron, ruhsatsız 1 av tüfeği, bu tüfeğe ait 5 fişek, faturasız 29 kaçak cinsel içerikli ürün, 5 paket çikolata, 4 kutu bal, cinsel içerikli 3 kutu kapsül, 2 paket jel, toplam 24 enerji içeceği, 3 paket kahve, 10 paket macun ele geçirildi. 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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Cinsel içerikli ürün satanlara operasyon: 7 gözaltı
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