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Emniyette usta-çırak projesi

İl Emniyet Müdürlüğü'nün hayata geçirdiği "Usta - Çırak Projesi" kapsamında emniyet müdürleri, kendilerine bağlanan ve mesleğe yeni başlamış komiser yardımcılarına tecrübelerini aktararak eğitim veriyor. Eğitmen konumundaki emniyet müdürlerinin ortalama 7'şer komiser yardımcısından sorumlu olduğu proje ilerleyen dönemlerde genişletilecek.

EMİR SOMER
EMİR SOMER Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 12:07
Emniyette usta-çırak projesi

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 2018'de meslek içi tecrübe aktarımının sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için "Usta - Çırak Projesi" hayata geçirildi. "Usta - Çırak İlişkisinde Rol Model İletişimi" adlı proje kapsamında mesleğe yeni başlamış komiser yardımcıları, eşleştirildikleri emniyet müdürlerinin sorumluluklarına verildi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan emniyet amirleri ve müdürleri, 6-7'şer kişilik gruplar halinde kendilerine bağlanan komiser yardımcılarına mesleki deneyim ve tecrübelerini aktarıyor.

DİSİPLİN, İLETİŞİM, YÖNETİM

Emniyet müdürlerinin komiser yardımcılarına disiplin, hiyerarşi, adli ve idari işlemler, polis meslek mevzuatı, iletişim, personel yönetimi ve kişisel gelişim başlıkları altında bir çok konuda tecrübelerini aktardıkları proje ile birlikte eğitmen görevindeki rütbelilerin de eğitmenlik deneyimi kazandıkları ifade ediliyor. Projenin başarıyla hayata geçirildiği ve eğitim ile tecrübe aktarımı sırasında ölçme ve değerlendirme takiplerinin sıkı bir şekilde yapıldığı belirtildi. Başarılı olması beklenen projenin ilerleyen süreçlerde genişletileceği ifade ediliyor.

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Emniyette usta-çırak projesi
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