Gerekçe: Son isteği gerçekleştirildi

BUGÜN NELER OLDU

1936 Türkiye güzeli Dr. Mahmure Birsen Sakaoğlu'nun Fatih İtfaiye Teşkilatı'na bıraktığı mirasla ilgili gerekçeli karar açıklandı. Sakaoğlu, bankadaki 16 milyon lira ve Fatih'teki evin gelirini kendisini iki kez yangından kurtaran Fatih İtfaiye Teşkilatı'na bırakmıştı. Hastaneden akıl sağlığı yerinde olduğuna ilişkin rapor aldığı gün vasiyetnamesini yazan Sakaoğlu, 263 itfaiye erine bankadaki paranın faiz geliri ile evin kira gelirini 3 ayda bir eşit biçimde paylaştırılmasını vasiyet etmişti. Gerekçeli kararda "Vasiyetin amacı miras bırakanın son isteğinin gerçekleştirilmesidir. Muris tarafından düzenlenen el yazılı vasiyetname her bakımdan geçerli olup muris son isteklerini açık bir şekilde ifade etmiştir" denildi. Fatih'te 1909'da dünyaya gelen Sakaoğlu, 4 ve 90 yaşında iki kez yangında mahsur kaldı. İtfaiyeciler hem çocukken hem de yaşlılığında Sakaoğlu'nu alevlerin arasından kurtardı. 2000'de akıl sağlığı yerinde olduğuna ilişkin rapor aldığı gün doktorlar eşliğinde el yazısıyla vasiyetnamesini yazdı. Sakaoğlu, Fatih İtfaiye Teşkilatı'nda çalışan müdüründen kapıcısına kadar tüm personele bankadaki parasının faizinin 3 ayda bir eşit şekilde dağıtılmasını vasiyet etti.17 Aralık 2003'te 94 yaşında hayatını kaybeden Sakaoğlu, kardeşleri ve 4 yeğeni de mirastan pay istedi. Sakaoğlu'nun yakınları vasiyetnamenin iptali davası açtı. Fatih itfaiyesi de davaya müdahil oldu. 14 yıl sonra mahkeme kararını açıkladı. Gerekçeli kararda vasiyetnamenin Sakaoğlu'nun eli ürünüyle hazırlanmadığı iddiasının doğru olmadığı belirtildi. El yazılı vasiyetnamenin ölüme bağlı tasarruflardan biri olduğu anlatılan gerekçeli kararda vasiyetnamenin murisin el yazısıyla yazıldığının sabit olduğu açıklandı. Gerekçeli kararda "Vasiyetnamenin yazıldığı gün hastaneden akli dengesinin yerinde olduğuna dair rapor mevcuttur. Vasiyetnamede miras bırakana ait bir evin sonsuza kadar satılmaması ile bankadaki parasının çekilmeyerek evinin kirası ile parasının faizinin Fatih İtfaiye erlerine 3 ayda bir ödenmesi istenmiştir. Muris el yazılı vasiyetnamesi ile son arzularını açık bir şekilde ifade etmiştir. Davacıların vasiyetnamenin geçersiz olduğuna ilişkin iddiaları geçersizdir. Murisin vasiyeti geçerli olup son isteklerini de açık bir şekilde yazmıştır. Vasiyetnamenin amacı da miras bırakanın son isteklerinin gerçekleştirilmesidir. Davacıların vasiyetnamenin iptali davasının reddine karar verilmiştir" denildi.