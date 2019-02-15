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Gitar kılıfında

Giriş Tarihi: 15.2.2019
Gitar kılıfında uyuşturucu
Kocaeli'nden Yalova'ya uyuşturucu taşırken polisin "dur" ihtarına uymayan ve Osmangazi Köprüsü'nde otomobilleriyle ters yönde giden 3 şüpheli ile polisler arasında "film gibi" kovalamaca yaşandı. Gece yaşanan kovalamaca, köprüdeki termal kameralarca da kaydedildi. 3 şüpheli, kovalamaca sonucu yakalanırken, zanlıların kaçarken köprüden attığı gitar kılıfı içine gizlenmiş yaklaşık 3.5 kilogram uyuşturucu da ele geçirildi. Ayakları kırılan E.D. hastaneye kaldırıldı. Şüphelilerden R.Ş, (41) çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hâkimliğince tutuklandı, N.C. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Gitar kılıfında uyuşturucu
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