Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı

Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 11:56

Selda Hatun TAN/DERİNCE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen, 90 santimetre uzunluğundaki kadın ve erkek figürlü heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isteyen İ.K., jandarma operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Derince'ye bağlı Çenedağ Mahallesi'nde oturan İ.K.'nin evinde sakladığı ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak istediği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, İ.K.'nin evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada; 90 santimetre uzunluğundaki sütunun üzerinde, birbirine sarılan kadın ve erkek figürlü heykel ele geçirildi. İ.K., gözaltına alınırken, heykele de el koyuldu. Heykelin, Müze Müdürlüğü yetkililerince inceleneceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Heykeli 1 milyon 700 bin liraya satmak isterken yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN