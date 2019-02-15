Mahkeme: Çocuk annede kalacak

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İstanbul 11. Aile Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına davacı Caner Erkin'in avukatları Başak Özge Savcıoğlu Tokgöz ve Nazlı Kara ile davalı Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç katıldı. Mahkeme, müşterek çocuğa kayyum atanması için İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi'ne ihbarda bulunulduğunu ancak küçük çocuğa bir kayyum atanmasına gerek olmadığı yönünde mahkemeye cevap geldiğini belirtti. Futbolcu Caner Erkin'in avukatları, "Aile ortamı mevcuttur. Müşterek çocuğun bu aile ortamında yetişmesi müvekkilimizin en büyük arzusudur. Velayetin babaya verilmesini istiyoruz" dedi. Asena Atalay'ın avukatı Beyza Sındıraç da, "Çocuk sosyal hizmet uzmanına vermiş olduğu beyanında annesiyle beraber mutlu olduğunu ve annesiyle beraber yaşamak istediğini belirtmiştir. Velayetin annede kalmasının küçük çocuğun menfaatine uygun olduğundan davanın reddini istiyoruz" diye konuştu. Mahkeme 14 Şubat Sevgililer Günü'nde görülen davada anne Asena Atalay'ı haklı bularak Caner Erkin'in velayetinin değiştirilmesi için açtığı davayı reddetti