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'den hafta sonu uyarısı! ?

Metoroloji tarafından yapılan bildirimi için araştırma yapan vatandaşların sorularına yanıt verdi. Özellikle İstanbul'da geçtiğimiz Pazar gününden bu yana hava sıcaklıkları oldukça düştü ve sisli, yağmurlu ve puslu günler İstanbulluları karşıladı. Haftanın yoğun stresinden kaçıp hafta sonu plan yapmak isteyen bireyler de hafta sonu hava durumu nasıl olacak? sorusunun cevabını araştırıyor. ? Aynı şekilde bu denli sert ve soğuk hava da kar yağışının habercisi. 'den gelen son dakika uyarıları ve hafta sonu hava durumu haberimizde. (İl il bölge bölge hava durumu)

Giriş Tarihi: 16.2.2019 06:58
Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde için yapılan uyarılarını, ülkemizin metropolü İstanbul hava durumunu, başkent Ankara hava durumunu bulabilirsiniz. 16 Şubat Cumartesi hava durumu hakkında en detaylı bilgiler ve uyarılar burada. Geçen haftadan beri İstanbul'da yaşanan soğuk hava dalgası artık kar beklentisini beraberinde getirdi. ? sorusu hem öğrencilerin hem de velilerinin araştırdığı konu başlıkları arasında yer aldı. İşte 'den gelen son dakika uyarısı ve ayrıntıları...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA BİLDİRİMİ! HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

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Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
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