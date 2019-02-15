Meteoroloji'den son dakika hafta sonu hava durumu uyarısı! İstanbul'a ne zaman kar yağacak?

Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hava durumu için yapılan son dakika uyarılarını, ülkemizin metropolü İstanbul hava durumunu, başkent Ankara hava durumunu bulabilirsiniz. 16 Şubat Cumartesi hava durumu hakkında en detaylı bilgiler ve uyarılar burada. Geçen haftadan beri İstanbul'da yaşanan soğuk hava dalgası artık kar beklentisini beraberinde getirdi. İstanbul'a ne zaman kar yağacak? sorusu hem öğrencilerin hem de velilerinin araştırdığı konu başlıkları arasında yer aldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika uyarısı ve ayrıntıları...

METEOROLOJİ'DEN SON DAKİKA BİLDİRİMİ! HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?