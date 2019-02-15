Meteoroloji'den son dakika kar yağışı ve hava durumu uyarısı geldi! Kar ne zaman yağacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Son günlerde yaşanan soğuk hava dalgası kar yağışı olabileceğine yorumlanmıştı. Öyle ki Meteoroloji uzmanlarının tahminleri de yakından takip ediliyordu. Bugün itibariyle Marmara bölgesinde Bursa ve çevresine karla karışık yağmur etkisini göstermiş doğu bölgelerinde ise kar yağışı kendini göstermeye devam etmişti. Doğu ve Doğu Anadolu bölgesinde kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken Bitlis, Hakkari gibi bazı illerde okullar tatil edildi. Bu gelişmeler üzerine vatandaşlar Meteoroloji'den yapılan açıklamaları yakından takip etmeye başladılar. Biz de Sabah.com.tr ekibi olarak Meteoroloji'den gelen tüm son dakika açıklamalarını ve hava durumu tahminlerini tek bir haber altında topladık. İşte detaylar...

KAR NE ZAMAN YAĞACAK? İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılar geldi. İşte İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde hava durumu raporları...