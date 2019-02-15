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Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?

Yurdun birçok kesiminde vatandaşlar yağışlı bir güne uyandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar yağışı uyarısının ardından yağışlar etkisini göstermeye başladı. Haftasonu başlangıcı olan Cuma gününde vatandaşlar Bugün hava nasıl olacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji başta Ankara, İzmir, İstanbul olmak üzere tahminleri ve son dakika uyarıları yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte bugün hava durumu, kar ve yağmur yağışı uyarıları...

Giriş Tarihi: 15.2.2019 07:54 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 01:45
Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak?
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