Olta hesaplara siber kilit

İstanbul Emniyeti Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, özellikle sosyal medya ve internet siteleri üzerinden Oltacılık (Fishing) yöntemiyle siber dolandırıcılık yapılan hesapları incelemeye aldı ve Siber Kilit Sistemi'ni devreye soktu. Bilgisayar korsanı siber dolandırıcılar, Siber Polisleri'nin tespitlerine göre farklı bankaların isimlerine harfler ekledi ve bankaların orijinal logolarını da kullanarak sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri açtı. Harf değişiklikleri yaparak bankaların orijinal isimlerine yakın veya çok benzer isimlerle paralel sosyal medya hesapları ve internet siteleri açan dolandırıcılar milyonluk vurgun yaptı. İnternet üzerinden "Kredi Fırsatları" başta olmak üzere yayınladıkları farklı fırsat linklerine tıklayan ve karşılarına çıkan kişisel bilgi formlarını dolduran mağdurların internet bankacılığı şifrelerini ele geçiren dolandırıcılar, o şifrelerle mağdurların banka hesaplarını boşalttı.



YÜZBİNLERCE KİŞİNİN BİLGİLERİ ÇIKTI



Siber dolandırıcıların organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri ve çok sayıda kişiyi dolandırarak haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin cep telefonları, adreslerinde bulunan harici diskler ve bilgisayarları başta olmak üzere bütün dijital materyallere incelenmek üzere el konuldu. İlk incelemelerde; bulunan bilgisayarlardaki dokümanlardan yüzbinlerce kişinin kişisel bilgileri ve internet bankacılığı şifreleri çıktı. Siber Kilit Sistemi'ne takılarak tespit edilen toplamda 250 sosyal medya hesabı ve sahte internet sitesi savcılık kararıyla kapatıldı.



İstanbul Siber Polisi, son olarak geçtiğimiz ay 'Oltacılık' yöntemiyle yüklü miktarda vurgun yapan 12 kişilik bir çeteyi operasyonla çökertmişti. Polis, siber dolandırıcılıkların yüzde 60'ının harf değişikliği yapılan söz konusu sahte banka hesapları ve internet sitelerinden yapıldığını belirterek vatandaşlara uyarılarda bulunuyor.

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