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haberi: 'de korkunç olay! Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Ajansların olarak duyurduğu haber, 'de yaşandı. Kadına şiddetin bir örneğini daha gözler önüne önüne seren olayda, bir süre önce boşandığı eski eşinin önünü arabayla kesen koca, adeta dehşet saçtı. Araçtan indirilerek, 4-5 el kurşun sıkılan Kübra Aşkın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İHA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 13:39 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 13:59
Son dakika haberi: Mersin'de korkunç olay! Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı

Olay, dün gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre D.D. isimli bir şahıs, bir süre önce boşandığı eşi Kübra Aşkın'ı (36) 33 ABF 028 plakalı arabasıyla takibe aldı. 33 EY 434 plakalı aracıyla seyir halinde giden kadının önünü keserek, sıkıştıran eski koca, kadının kaza yapmasına neden oldu. Bunun üzerine kendi kullandığı aracı da yola yan çevirerek duran şahıs, aracından inerek kadının aracına yöneldi. Eski eşini dışarı çıkaran koca, 4-5 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

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Son dakika haberi: Mersin'de korkunç olay! Önce kaza yaptırdı, sonra kurşun yağdırdı
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