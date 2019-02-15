Önce öldürdü, sonra tandırda yaktı

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Afyonkarahisar'da bir kadının, 10 gündür kayıp olduğunu iddia ettiği eşini tandırda yaktığı ortaya çıktı.Sultandağı ilçesi Yeni Mahalle'de oturan Kıymet Albayrak, 28 Ocak'ta polise giderek bir süre önce boşandığı ancak birlikte yaşamaya devam ettikleri Gazi Akbıyık'ın 10 gündür kayıp olduğu ihbarında bulundu. Gazi Akbıyık'ın (52) bulunması için çalışmalar sürerken, dün küçük kızı A.A. (14) emniyet amirliğine giderek babasını annesinin öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine ilçe emniyet amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri ailenin yaşadığı evde incelemede bulundu. Ekipler, evin içinde ve arkasındaki tandırda arama yaptı. Olay yeri inceleme ekipleri, ekmek yapımında kullanılan tandır kulübesinde topladıkları delilleri Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Bu sırada, kocasının 25 gündür kayıp olduğu iddiasıyla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katılmak için İstanbul'da olduğu belirlenen Kıymet Albayrak'ın, program sonrası eski kocasını öldürdüğünü itiraf ettiği ve cesedi evin arkasındaki tandırda yaktığını söylediği bilgisi alındı. Kıymet Albayrak, program sonrası İstanbul'da polis ekiplerince gözaltına alındı.