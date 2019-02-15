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'nda ceset bulundu

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 11:43
- Belediye temizlik görevlilerinin fark ettiği cesedin, 17 Ocak'ta suya düşen kişiye ait olduğu değerlendiriliyor

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Porsuk Çayı'nda bir erkek ceset bulundu.

Yeni Mahalle Yunus Emre Caddesi'nden geçen Porsuk Çayı'nda ceset gören Büyükşehir Belediyesi temizlik görevlileri durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, itfaiye ekiplerinden de destek alarak cesedi sudan çıkardı.

Üzerinden cep telefonu ve boş cüzdan çıkan ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Cesedin, 17 Ocak'ta Porsuk Çayı'na düşen ve birkaç gün yürütülen arama çalışmalarında ulaşılamayan kişiye ait olduğu değerlendiriliyor.

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Porsuk Çayı'nda ceset bulundu
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