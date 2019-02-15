Şeriban teyzeye hasta yatağında sürpiz

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Avcılar'da yıllardır evinde yatağa bağlı yaşayan 84 yaşındaki Şeriban Öksüz'e AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı Dr. İbrahim Ulusoy yardım eli uzattı. Ulusoy, tedavisi için hastaneye yatmasına yardımcı olduğu ve sağlığı ile yakından ilgilendiği Şeriban teyzeyi, hastane odasında ziyaret ederek 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladı. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Ulusoy, "Teyzemizi hastanemize yatırdık ve 8 farklı branşta tüm doktor arkadaşlarımız değerlendirdiler. Muayene yaptılar, kısa zamanda teyzemiz toparlandı" dedi.