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Son Dakika Haberi: 'nde paniği! Belediye binası boşaltıldı

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'nin bodrum katında trafoların olduğu bölümde öğle saatlerinde bir meydana geldi. Yangın üzerine olay yerine hemen itfaiye ekipleri sevk edildi ve söndürme çalışmalarına geçildi. Söndürme çalışmaları sırasında önlem amacıyla binadaki çalışanlar tahliye edildi. Çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

AA DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 13:26
Son Dakika Haberi: Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Belediye binası boşaltıldı

Şişli Darülaceze Caddesi'nde bulunan Şişli Belediye Binasının bodrum katındaki elektrik trafosunda saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belediye binasını kaplayan duman nedeniyle çalışanlar ise tedbir amaçlı bina dışına çıkartıldı.

Şişli Belediyesi'nde yangın

Yangının yaşandığı trafoda küçük çaplı patlamalar meydana gelirken yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü.

Yangının ardından Şişli Belediyesi Başkan Yardımcısı Halil Özer basın mensuplarına yangınla ilgili açıklama yaptı. Özer, "Belediyemizin eksi birinci katında bulunan trafo merkezinde akülerden kaynaklı bir duman olayı vardır. Arkadaşlarımız gerekli çalışmaları yaptı. İtfaiye tedbir amaçlı geldi. Dumandan dolayı personelimizi boşalttık. Belediye binamızın elektriğini de tedbir amaçlı kestik herhangi bir sıkıntımız yok. Çalışanlar güvenlik amaçlı tahliye edildi. Dumandan da etkilenen yok" dedi.

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Son Dakika Haberi: Şişli Belediyesi'nde yangın paniği! Belediye binası boşaltıldı
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