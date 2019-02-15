‘Sürtük’ sözüne bin 160 lira ceza

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Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya sosyal medyada "Sürtük" dediği için 2 yıl hapisle yargılanan oyuncu Ceren Hindistan, 58 gün karşılığı bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı. İstanbul 54. Asliye Ceza Mahkemesi, para cezasını hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına çevirdi. Hindistan'ın 5 yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verildi. Hindistan, iş adamı sevgilisi Ümit Aslan'la birlikte yaşadığını duyurmuş, bu konuda televizyon programında eleştirilince İnstagram'dan "Türkiye'nin iki seviyesiz sürtüğü çıkmış bizi eleştiriyor. Hangi vasıfla? Hayat bizim dedikodusu sizin, hayırdır? İmam nikâhlı da olurum resmi nikâhlı da... Hayat benim değil mi? Size mi vereceğim hesabını! Kabul eden benim, yaşayan benim! Sana ne! Yeni doğum yapmış bir anneye bunu yaptığınız için Allah sizin belanızı versin" şeklinde paylaşımda bulunmuştu.