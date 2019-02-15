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Tanzim satış noktaları nerelerde var? Hangi sebze ve meyve satılıyor?

Tanzim satış yerleri nerelerde var sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarını önlemek amacıyla kurulan Tanzim satış noktaları İstanbul ve Ankara'da hizmet vermeye devam ediyor. İstabul'da 50 Ankara'da 15 noktada hizmet veren Tanzim satış yerleri nerede?

Giriş Tarihi: 15.2.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 16:23
Tanzim satış noktaları nerelerde var? Hangi sebze ve meyve satılıyor?

Tanzim satış yerlerinin açılmasının ardından sebze ve meyve fiyatlarında gözle görülür düşüşler yaşanmaua başladı. Soğan, Ispanak, Domates, Salatalık ve Patlıcan gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına kurulan Tanzim satış yerlerinde Patates, Soğan, Patlıcan, Domates, Salatalık, Havuç ve Maydonoz satılıyor. Patates ve Soğan 2 lira'dan satılırken Salatalık ve Domates ise 4 liradan vatandaşa veriliyor. Havuç ise 2,50 liradan satışa sunuluyor. Peki Tanzim satış yerleri nerelerde var?

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Tanzim satış noktaları nerelerde var? Hangi sebze ve meyve satılıyor?
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