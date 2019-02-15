Tanzim satış noktaları nerelerde var? Hangi sebze ve meyve satılıyor?

Tanzim satış yerlerinin açılmasının ardından sebze ve meyve fiyatlarında gözle görülür düşüşler yaşanmaua başladı. Soğan, Ispanak, Domates, Salatalık ve Patlıcan gibi ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının önüne geçebilmek adına kurulan Tanzim satış yerlerinde Patates, Soğan, Patlıcan, Domates, Salatalık, Havuç ve Maydonoz satılıyor. Patates ve Soğan 2 lira'dan satılırken Salatalık ve Domates ise 4 liradan vatandaşa veriliyor. Havuç ise 2,50 liradan satışa sunuluyor. Peki Tanzim satış yerleri nerelerde var?