Haberler Yaşam Haberleri Tanzim satış noktaları nerelerde var? Hangi sebze ve meyve satılıyor?

Tanzim satış noktaları nerelerde var? Hangi sebze ve meyve satılıyor? Tanzim satış yerleri nerelerde var sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. Sebze ve meyve fiyatlarında yaşanan fiyat artışlarını önlemek amacıyla kurulan Tanzim satış noktaları İstanbul ve Ankara'da hizmet vermeye devam ediyor. İstabul'da 50 Ankara'da 15 noktada hizmet veren Tanzim satış yerleri nerede?

Giriş Tarihi: 15.2.2019 16:23 Güncelleme Tarihi: 15.2.2019 16:23