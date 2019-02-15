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'da operasyonu! 8 kişi yakalandı

'da örgütüne yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

AA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 15.2.2019 09:10
Van'da terör operasyonu! 8 kişi yakalandı

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik teknik ve fiziki çalışmalar gerçekleştirildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"15 Şubat'ta terörist elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünü protesto etmek amacıyla sokak eylemleri gerçekleştirmeye hazırlananlara yönelik eş zamanlı operasyonda 8 kişi yakalanmıştır. Bu kişilerin ikametgahlarında yapılan aramalarda kuru sıkı tabanca, örgütsel ve dijital materyallere el konularak tahkikata başlanmıştır."

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Van'da terör operasyonu! 8 kişi yakalandı
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