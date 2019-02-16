Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > 40 yıllık şüphe mezar açtırdı

40 yıllık şüphe mezar açtırdı

Giriş Tarihi: 16.2.2019
40 yıllık şüphe mezar açtırdı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde, bir günlükken hayatını kaybeden bebeklerinin hastanede karışmış olabileceğinden şüphelenen aile, DNA örneği alınması için 40 yıl sonra bebeğin mezarını açtırdı. 40 yıl önce doğduktan sonra yaşamını yitiren çocuğunu ilçedeki Süleymaniye Mahalle Mezarlığı'na defneden baba Adem Ç, hastanelerde bebeklerin karıştırılarak yanlış ailelere verildiğine ilişkin haberlerden etkilenerek, Hendek Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak mezarın açılıp DNA örneği alınmasını talep etti. Talebin kabul edilmesinin ardından savcılık heyeti nezaretinde mezarlıktaki kabir, olay yeri inceleme ekiplerince açıldı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmaların ardından açılan mezarda insan kalıntısına rastlanılmadığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
40 yıllık şüphe mezar açtırdı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN