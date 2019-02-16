Adnan Oktar mehdilik ilan edecekmiş

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Tutuklusuç örgütü lideri Adnan Oktar'ın, örgütün kuruluşunun 40'ıncı yılı olan 2019'da sözde mehdilik ilan etmeyi planladığı ortaya çıktı. İstanbul Emniyeti'nin 2018 almanağında Adnan Oktar suç örgütüne 10 sayfa yer ayrıldı. Raporda Adnan Oktar operasyonunda ele geçirilen Tevrat ve masonluk sembollerinin yer aldığı objelerin fotoğrafları ve örgütün yıkılan karargahının fotoğraflarına yer verildi. Almanakta SABAH'ın sayfalarına taşıdığı haberler de kullanıldı. "11 Temmuz'da beklemedikleri bir darbe yediler" başlıklı yazılarda Adnan Oktar dahil 185 şüphelinin tutuklandığı, 88 şirkete ve 93 araca TMSF tarafından el konulduğu belirtildi.