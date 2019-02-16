Alabora olan teknede can pazarı

BUGÜN NELER OLDU

Antalya'da Aksu ilçesi Kundu Çayı'ndan denize açılan amatör balıkçılar Mahmut Sullu ve Mehmet Akyüz, akşam saatlerinde limana dönüş yaptı. İki balıkçı, dönüş sırasında çay ile denizin birleştiği bölgenin yaklaşık 200 metre ilerisinde ters dönmüş 4 metrelik bir fiber tekne üzerinde yardım bekleyen 3 amatör olta balıkçısının olduğunu gördü. Sullu ve Akyüz, 3 kişiyi sakinleştirmek için uğraş verdi ve güçlükle yanlarına yanaştı. 3 kişiyi ellerinden tutarak kendi teknelerine çekmeye çalışan balıkçılar, iki deneme sonrasında başarılı oldu.