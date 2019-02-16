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Anne değil canavar

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Anne değil canavar
İstanbul Avcılar'da Elif K.'nin 1,5 yaşındaki kızı Eylül Miray'ın vücuduna şırıngayla çamaşır suyu ve sıvı sabun enjekte edip jiletle vücudunun çeşitli yerlerini keserek işkence yaptığı ortaya çıktı. Doktorların şüphelenmesi üzerine son 6 ayda 2 kez gözaltına alınan ancak suçunu inkar ettiği için serbest bırakılan kadın, yakalanacağını anlayınca 1 hafta önce polis merkezine giderek suçunu itiraf etti. Tutuklanan 29 yaşındaki anne ifadesinde, "Kızıma bir türlü ısınamadım, ölmesi için yaptım" dedi.
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Anne değil canavar
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