Son dakika: Balat'ta 4 katlı binada çökme

Alınan bilgiye göre, Balat Mahallesi Çorbacı Çeşmesi Sokak'ta bir binanın çöktüğü ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İstanbul Balat'ta 4 katlı bina çöktü!

Ekipler olay yerinde çalışmalarına başlarken, binanın boş olduğu belirtildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA: CAN KAYBI VE YARALI YOK

İstanbul Valiliği Balat'tan çöken bina ile ilgili olarak, "İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" dedi.

İstanbul Valiliği'nden bina çökmesiyle ilgili yapılan açıklamada, "Fatih ilçesi Balat Mahallesi Çorbası Çeşme Sokakta bulunan ve daha önceden çevresi tedbir amaçlı kapatılan 3 katlı ahşap metruk bina çökmüştür. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal ettiler. İlk gelen bilgilere göre can kaybı ve yaralı yoktur" denildi.

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