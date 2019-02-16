Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı
Antalya'da boşanma aşamasındaki eşinin 'gel eşyalarını al' sözüyle evine giden kadın, silahlı saldırıya uğradığını iddia etti. Boşanmak istemeyen kocasının çıkan tartışmada evin içerisinde kendisine silahla bi el ateş ettiği ileri süren kadın, eşine göz yaşartıcı sprey sıkarak evden kaçtı.
Giriş Tarihi: 16.2.2019 14:47Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 15:08
Polisi alarma geçiren olay, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce M. S. İle evlenen M. S., eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istedi.