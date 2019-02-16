Boşanmak istediği eşinin evinden eşyalarını almaya gelince hayatının şokunu yaşadı

Polisi alarma geçiren olay, dün 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir sene önce M. S. İle evlenen M. S., eşiyle yaşadığı sorunlardan dolayı boşanmak istedi.