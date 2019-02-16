Eski sevgili dehşeti

BUGÜN NELER OLDU

Uşak'ın Banaz ilçesinde, kente 4 ay önce taşınan Gülay A. (30), Çetin Kaplan (42) ile dost hayatı yaşamaya başladı. Ancak aralarında anlaşmazlık çıkınca, Gülay A. Kaplan'ı terk etti. Bu durumu gururuna yediremeyen Kaplan, geçtiğimiz günlerde Gülay A.'nın evini silahla bastı. Gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan Kaplan hakkında, geçen 5 Şubat'ta Gülay A.'ya yaklaşmaması ve evden uzaklaştırılması yönünde tedbir kararı verildi. Ancak, dün saat 06.00 sıralarında, Gülay A.'nın, arkadaşı Döndü İpek E. (30) ile birlikte kaldığı Yeşil Banaz Sitesi'ne gelen Kaplan, balkonun demir parmaklıklarından tırmanarak, ikinci katındaki daireye girip, iki kadını rehin aldı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çaldı. Döndü İpek E. kapıyı açınca, polislerden Mehmet Aksoy içeri girdi. Kaplan ise elindeki pompalı tüfekle ateş etti.Göğsünden vurulan polis memuru Aksoy ağır yaralanırken, Döndü İpek E. ise bacağından hafif yaralandı. Diğer polislerin de karşılık vermesi üzerine çıkan çatışmada, Çetin Kaplan öldürüldü. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 37 yaşındaki Mehmet Aksoy, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Gülay A.'yı rahatsız ettiği için daha önce de 4 kez gözaltına alındığı öğrenilen Çetin Kaplan'ın, tehdit, yaralama ve çeşitli suçlardan 11 kaydının bulunduğu belirtildi. Evli ve 2 çocuk babası olan şehit polis memuru Mehmet Aksoy, dün Uşak'ta düzenlenen törenin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Doğanhisar ilçesine gönderildi.SABAH