Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Genç kadın mimar rezidansta ölü bulundu

Genç kadın mimar rezidansta ölü bulundu

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019
Genç kadın mimar rezidansta ölü bulundu
İstanbul Kartal'da 10'uncu kattaki rezidans dairesinden düşen Eda Yamanarslan (30) hayatını kaybetti. İddialara göre eşinden geçen yıl boşanan iç mimar Eda Yamanarslan, Kordonboyu'ndaki rezidansta tek başına yaşıyordu. Olayın olduğu gece alkollü olarak eve geldiği belirtilen genç kadın, henüz belirlenemeyen bir nedenle evin balkonundan aşağı düştü. Cinayet Büro Amirliği polisleri, çevredeki kamera görüntülerini ve Eda Yamanarslan'ın son görüştüğü kişileri incelemeye aldı. Yamanarslan'ın cenazesi dün toprağa verilirken, olayın intihar mı cinayet mi olduğu henüz belirlenemedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Genç kadın mimar rezidansta ölü bulundu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN