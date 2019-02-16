Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Haliç’i temizledik Riva Deresi’ni de temizleriz

’i temizledik ’ni de temizleriz

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Haliç’i temizledik Riva Deresi’ni de temizleriz
AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Göksu ve İncirköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Riva Deresi'ni canlandırıp, turizme kazandıracaklarını kaydeden Aydın, "Bundan 20 sene önce Haliç'ten geçerken kötü kokudan ötürü burnumuzu kapatıyorduk. Dün Riva'da tekneye bindim, 15 kilometre gittim ve kirliliği gördüm. Haliç, Riva'nın on katı daha kirliydi ama şimdi pırıl pırıl oldu. Riva Deresi kirli aktıkça biz o derenin altında kalırız. Haliç'i temizleyen irade Riva Deresi'ni de temizler" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Haliç’i temizledik Riva Deresi’ni de temizleriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN