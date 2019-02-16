Haliç’i temizledik Riva Deresi’ni de temizleriz

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri çalışmaları kapsamında Göksu ve İncirköy mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Riva Deresi'ni canlandırıp, turizme kazandıracaklarını kaydeden Aydın, "Bundan 20 sene önce Haliç'ten geçerken kötü kokudan ötürü burnumuzu kapatıyorduk. Dün Riva'da tekneye bindim, 15 kilometre gittim ve kirliliği gördüm. Haliç, Riva'nın on katı daha kirliydi ama şimdi pırıl pırıl oldu. Riva Deresi kirli aktıkça biz o derenin altında kalırız. Haliç'i temizleyen irade Riva Deresi'ni de temizler" dedi.