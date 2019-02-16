İhmaller zinciri bebeği öldürdü

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Edirne'ninKeşan ilçesinde yaşayan 33 haftalık hamile Selen B., karın ağrısı şikâyetinden dolayı özel bir hastaneye başvurdu. Burada yapılan kontrollerde bebeğin durumunun iyi olduğu belirtildi. Ancak hastane yeterli donanıma sahip olmadığı için karın ağrısı geçmeyen hastanın başka bir hastaneye sevkine karar verildi. Yaklaşık 5 saat süren sevk sırasında sağlık kontrolleri yapılmadığı tespit edilen mağdur genç kadının karnında taşıdığı bebeğinin kalbinin durduğu öğrenildi. İddiaya göre olay şöyle gelişti: Selen B. 33 haftalık hamileyken karın ağrısı şikâyetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Kontrol sırasında anne karnında bulunan bebekte kalp atışı alınmadığı tespit edilerek Kadın Doğum Doktoru Hüseyin G. hastaneye çağırıldı.Hüseyin G. bebeğin sağ olduğunu ancak erken doğum belirtileri gördüğü için hastanın yatması gerektiğini belirtti. Hastaneye yatışı yapılan Selin B.'nin karın ağrısının devam etmesi üzerine Hüseyin G. tarafından tekrar muayene edildi. Doktor, kontrol sırasında bebeğin kalp atışlarında düzensizlik olduğunu tespit edince Selin B.'nin başka bir hastaneye sevk edilmesini istedi. İddialara göre Selin B. doğumu İstanbul'da bulunan doktoru tarafından yapılmasını istedi. Ancak erken doğum başladığı için Doktor Hüseyin G., İstanbul'a gitmenin bebek için riskli olacağını söyledi. Sevk sırasında 400 lira ambulans ücreti talep edilmesi üzerine çıkan tartışma sırasında hamile annenin tıbbi takibinin 5 saat boyunca yapılmadığı öne sürüldü. Selin B. üniversite hastanesine getirildiğinde kontrolleri sırasında bebeğin kalp atışlarının durduğu belirlendi. Çift, olayda ihmalleri bulunduğu gerekçesiyle özel hastane yöneticisi Ali H., Kadın Doğum Doktoru Hüseyin G. ve nöbetçi amir Şafak Ç.'den şikâyetçi oldu. Üç şüpheli hakkında "Taksirle gebe bir kadının bebeğinin düşmesine neden olmak"tan 2 yıla kadar hapis cezası istendi.