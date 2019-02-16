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'un çeşitli noktalarında polis denetimi

"Türkiye Huzur Güven Uygulaması" kapsamında 'un çeşitli noktalarında polis denetimi yapılıyor.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 15:15 Güncelleme Tarihi: 16.2.2019 15:32
İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi

Fatih Adnan Menderes Bulvarı'nda da yapılan denetimde, şüpheli görülen araçlar durduruldu. Polis ekipleri, sürücüler ve araçlarda bulunanların kimliklerini alarak tek tek GBT (Genel Bilgi Tarama Sistemi) taraması yaptı. Bu sırada diğer poliler ise araçlarda arama yaptı. Trafik ekipleri araçların evraklarını kontrol etti. Dedektör köpeklerinde destek verdiği operasyonda hafif ticari araçlar ve minibüslerin iç kısımlarında 'Lucky' isimli dedektör köpek arama yaptı. Uygulamanın akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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İstanbul'un çeşitli noktalarında polis denetimi
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