Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Yaşam Haberleri > Kar altından beyaz gelincik çıktı!

Kar altından beyaz gelincik çıktı!

Dünyada her geçen gün sayıları azalan ve görüntülenmeleri çok zor olan ‘beyaz gelincik’, ’nin Ovacık ilçesi Koyungölü köyünde bir genç tarafından görüntülendi

Ercan TOPAÇ
ERCAN TOPAÇ Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019
Kar altından beyaz gelincik çıktı!
Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan 'beyaz gelincik', Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın (22) tarafından uzun süre görüntülendi. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan gelincik fare avlayarak ya da kuş yumurtaları ile besleniyor. Beyaz gelincikler, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.
Beyaz Gelincik'i görüntülemeyi başaran Mutlu Akın, "Ben özellikle son 5 yıldır her kış beyaz gelinciği köyde görüyorum. Çok hızlı hareket ettiği için bir türlü görüntüleyememiştim. Bu sene ilk kez yakınıma geldi ve görüntülemeyi başardım. Bizim evin kenarında hızla hareket ediyordu, fark edince pencereden gizlice çektim. Sürekli hareket ediyordu ve sanırım yiyecek arıyordu. Çok güzel bir hayvan, köyde birçok kişi varlığından haberdar ama kimse dokunmuyor. Yakından görüntülediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kar altından beyaz gelincik çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN