Kar altından beyaz gelincik çıktı!

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Dünyada ve Türkiye'de az sayıda görüntülenen ve sayıları hızla azaldığı için dünya çapında koruma altında bulunan 'beyaz gelincik', Ovacık ilçesine bağlı Köyüngölü köyünde Mutlu Akın (22) tarafından uzun süre görüntülendi. Daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok az çıkan gelincik fare avlayarak ya da kuş yumurtaları ile besleniyor. Beyaz gelincikler, yaşadığı bölgelere yakın yerleşim yerlerindeki kümes hayvanlarını da avlıyor. Uzun gövde ve kuyruğu olan beyaz gelincik, çok hızlı hareket edip, çok küçük deliklerden içeri girebilme yeteneğine sahip.Beyaz Gelincik'i görüntülemeyi başaran Mutlu Akın, "Ben özellikle son 5 yıldır her kış beyaz gelinciği köyde görüyorum. Çok hızlı hareket ettiği için bir türlü görüntüleyememiştim. Bu sene ilk kez yakınıma geldi ve görüntülemeyi başardım. Bizim evin kenarında hızla hareket ediyordu, fark edince pencereden gizlice çektim. Sürekli hareket ediyordu ve sanırım yiyecek arıyordu. Çok güzel bir hayvan, köyde birçok kişi varlığından haberdar ama kimse dokunmuyor. Yakından görüntülediğim için kendimi çok şanslı hissediyorum" dedi.