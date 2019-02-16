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Köyden kız kaçıran 3 şüpheli tutuklandı

'de 17 yaşındaki genç kızı, zorla otomobile bindirip kaçıran 3 kişi jandarma ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Genç kızı evlenmek için kaçıran şüpheli ile 2 arkadaşı tutuklandı.

DHA Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 16.2.2019 18:30
Köyden kız kaçıran 3 şüpheli tutuklandı

Çiftlik İlçesine bağlı Murtaza köyünde 17 yaşındaki S.Ü. köy içerisinde İ.Ü.,C.Ü. ve B.U. tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldı.

Ailesinin şikayeti üzerine jandarma aracı takibe aldı. Ekipler kısa süre içerisinde şüphelileri merkeze bağlı Elmalı köyü yakınlarında boş bir arazide araç içerisinde yakaladı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, genç kız da ailesine teslim edildi.

Şüphelilerden İ.Ü., genç kızı evlenmek için kaçırdığını itiraf etti. 3 şüpheli ifadelerinin ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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Köyden kız kaçıran 3 şüpheli tutuklandı
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