Kübra öğretmeni sokak ortasında öldürdü

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Mersin'de bir lisede müdür yardımcılığı yapan 37 yaşındaki öğretmen Kübra Aşkın, boşandığı eşi tarafından sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü. Olay önceki gece Yenişehir ilçesi İstemihan Talay Bulvarı üzeri Menteş Mahallesi'nde yaşandı. Çamlıbel Kız Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı ve aynı zamanda öğretmen olan Kübra Aşkın (37) otomobiliyle evine dönerken, 2 yıl önce boşandığı gemi mühendisi eşi Davut D. tarafından otomobille takibe alındı. Genç kadının önünü aracıyla keserek sıkıştıran eski koca, Kübra Aşkın'ın kaza yapmasına neden oldu. Daha sonra aracından indirdiği kadınla tartışmaya başladı. Kübra Aşkın'a üzerinde taşıdığı tabancayla 5 el ateş eden eski koca olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralı hastaneye kaldırılan talihsiz kadın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cinayetin ardından kaçan Davut D., bir süre sonra polise giderek teslim oldu.Haberi alan Kübra Aşkın'ın yakınları ve arkadaşları gözyaşı dökerken, kadın dernekleri de olaya tepki gösterdi. Günebakan Kadın Derneği'nden yapılan açıklamada, "Erkek şiddeti bitmiyor. Yine acımız var. Kübra Aşkın, boşandığı erkek tarafından öldürüldü" denildi.