Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 17 Şubat

Yağışlı havaların etkisi yurt genelinde 1 haftadır devam ediyordu. Şüphesiz günlük plan yaparken en önemli faktörlerden biri de hava durumu. Vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İşte bölgelerimizin detaylı hava durumu...