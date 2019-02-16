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'den son dakika yağmur, kar yağışı ve uyarısı! 'da hava nasıl olacak? 17 Şubat

Yurdun birçok kesiminde vatandaşlar bulutlu ve sisli bir güne uyandı. Geçtiğimiz hafta Genel Müdürlüğü'nün yağmur ve kar yağışı uyarısının ardından yağışlar etkisini göstermeye başlamıştı. Haftasonunun son gününde vatandaşlar "Bugün hava nasıl olacak?" sorusunun yanıtını araştırıyor. Meteoroloji başta , , olmak üzere tahminleri ve son dakika uyarıları yayınlandı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte bugün (17 Şubat) hava durumu, kar ve yağmur yağışı uyarıları...

Giriş Tarihi: 17.2.2019 07:26 Güncelleme Tarihi: 17.2.2019 07:34
Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 17 Şubat

Yağışlı havaların etkisi yurt genelinde 1 haftadır devam ediyordu. Şüphesiz günlük plan yaparken en önemli faktörlerden biri de . Vatandaşlar, bugün hava nasıl olacak? sorusunun yanıtını araştırıyor. Genel Müdürlüğünün bugün için hava durumu tahmin raporu yayınlandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Adana'nın güney kesimleri, Osmaniye, Hatay ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.

İşte bölgelerimizin detaylı hava durumu...

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Meteoroloji'den son dakika yağmur, kar yağışı ve hava durumu uyarısı! İstanbul'da hava nasıl olacak? 17 Şubat
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